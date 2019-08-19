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Канары в огне: свыше четырех тысяч эвакуированных

Канары в огне: свыше четырех тысяч эвакуированных
10:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На Канарских островах из-за пожара эвакуировали более 4 тысяч человек.

На одном из Канарских островов - Гран-Канария - за лесных пожаров эвакуировали четыре тысячи человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Туристы были в числе по меньшей мере 4000 человек, эвакуированных сегодня из-за пожара на Гран-Канарии", - говорится в сообщении.

Гостиницы в центре курортного острова были закрыты, поскольку сочетание высоких температур и сильного ветра превратило регион в пустыню.

Это третий подобный лесной пожар на острове за неделю, люди перемещаются в безопасное место из 40 городов. Однако, как сообщили местные чиновники, основные туристические районы вдоль побережья не пострадали.

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Как отмечается, для борьбы с огнем задействованы 700 пожарных, 200 солдат и десять самолетов и вертолетов.

В воскресенье, 18 августа, вечером пожар, вспыхнувший неподалеку от города Техеда, разделился на два фронта.

Ранее сообщалось, что в Испании в результате лесных пожаров на Канарских островах эвакуировали более 2 тысяч человек.

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Испания, Лесные пожары, Канарские острова, Канары, Стихийное бедствие.
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