Ливни и наводнения в Индии: число жертв перевалило за тысячу

Всего с июня из-за наводнения в Индии погибли более тысячи человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

В девяти регионах, главным образом на северо востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек. Большинство из них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий.

В частности, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале - 155, в Западной Бенгалии - 154, в Бихаре - 130.

The floods in Maharashtra and Karnataka have displaced many animals

What are the damages exactly will be known after flood water recedes.

This video is from Dandeli Karnataka

Long term policy to fight flooding is required?

Our scientists need to find why this much flooding? pic.twitter.com/WwoAX8fQ5o

— Welfare Party of India Maharashtra (@wpimahrashtra) August 10, 2019