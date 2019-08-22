В Дании запустили самый большой в мире электропаром (Видео)

Новости мира:Полностью электрический паром Ellen, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, совершил свою первую перевозку на юге Дании.

“Полностью электрический паром, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, завершил свой первый рейс (на юге Дании — ред.)”, - говорится в сообщении CNBC.

Как сообщает CNBC, рейс был осуществлен в конце прошлой недели между портами Себю на острове Эре и Фюнсхав на острове Альс.

Отмечается, что паром оснащен системой батарей с мощностью 4,3 мегаватт-часа, которую поставила швейцарская компания Leclanche, занимающаяся хранением энергии.

В компании заявили, что паром Ellen, который в компании назвали самым большим в мире, является полностью электрическим, и он должен быть полностью готов к работе в ближайшие несколько недель.

По словам гендиректора Leclanche Анил Сривастави, паром - “предшественник новой эры в торговом морском секторе”.

Он также добавил, что использование электрического парома в течение одного года позволит сократить вредные выбросы на 2000 тонн углекислого газа, 2,5 тонны твердых частиц и 1,4 тонны диоксида серы.

Как сообщалось, в декабре 2018 года в Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром.