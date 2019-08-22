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Украина получила от Турции 2 тыс. пистолетов-пулеметов MP-5

Украина получила от Турции 2 тыс. пистолетов-пулеметов MP-5
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:2 тысячи новых пистолетов-пулеметов MP-5 произведенных в Турции уже поставлены в Украину, правоохранители Украины ими будут заменять автоматы Калашникова.

Две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенные в Турции, были поставлены в Украину. Еще две тысячи единиц будут поставлены в ближайшее время.

Об этом сообщил директор турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюш в комментарии агентству "Анадолу" .

"Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину 2 тысячи единиц. Можем сказать, что за короткий срок как для зарубежья. 2 тысячи единиц еще отправим", - сказал Гюмюш.

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По его словам, завод за прошедшие семь с половиной месяцев произвел 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.

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Предприятие планирует в ближайшее время наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76 и серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.

MKEK производит пистолеты-пулеметы MP-5 с 1984 года по лицензии немецкой Heckler & Koch. Лицензионное производство MP-5 осуществляется в 15 странах мира. MP-5 - это 9 мм пистолет-пулемет, который имеют на вооружении преимущественно отряды сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира.

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ЕС, Турция, Оружие, МВД Украины.
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