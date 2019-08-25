Саммит G7: что на повестке дня 25 августа

Новости мира:Участники G7 сегодня обсудят глобальную безопасность, торговлю и борьбу с неравенством.

В воскресенье, во второй день саммита «Группы семи» (G7), мировые лидеры обсудят вопросы, связанные с международной безопасностью, экономикой, торговлей, борьбой с неравенством и партнерством с Африкой.

Саммит G7 проходит 24-26 августа под председательством Франции в городе Биаррице.

На рабочей сессии в воскресенье утром лидеры уделят внимание Украине, обсудят иранскую ядерную программу, а также ситуацию в Сирии, Ливии, Ближнем Востоке в целом.

Отдельную актуальность на саммите приобрела также чрезвычайная ситуация, связанная с массовыми лесными пожарами в Амазонии - преимущественно на территории Бразилии, а также Brexit.

По настоянию США G7 также обсудит глобальные экономические и торговые отношения во избежание торговых войн и с целью введения справедливой тарифной и налоговой политики.

На второй рабочей сессии в воскресенье главы государств и правительств G7 совместно с руководителями приглашенных международных организаций (ООН, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, ВТО, Международная организация труда и МВФ) попытаются найти решения для преодоления неравенства в мире.

Совет G7 по гендерному равенству представит лидерам доклад, в котором разработаны предложения по решению проблем в этой сфере, включая расширение прав и возможностей для девушек и женщин, доступа к образованию и качественной медицине.

Углубление партнерства с Африкой лидеры обсудят совместно с главами государств и правительств приглашенных стран-партнеров, в частности, Буркина Фасо, Египта, Руанды, Сенегала и ЮАР.

Кроме того, в работе саммита примут участие руководители Испании, Австралии и Чили.

Как сообщалось, из-за существующих разногласий между странами G7 лидеры стран не будут принимать совместное коммюнике по результатам саммита.

"Группа семи", или G7, является неформальным объединением Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады, а также Европейского Союза.