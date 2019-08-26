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Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным

Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Меркель выступила за проведение переговоров между Зеленским и Путиным об урегулировании ситуации на Донбассе.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс относительно Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось добиться небольшого прогресса.

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"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае заинтересована добиться урегулирования в этом вопросе. Это большая проблема, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.

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Ангела Меркель, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, G7.
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