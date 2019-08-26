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Понедельник, 26.08.2019
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)
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Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)

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Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)
11:42 Сегодня Телеграф

Новости мира:Мировые лидеры со своими супругами провели совместную фотосессию во время саммита G7.

Во время фотосессии лидеров G7 с их семьями по итогам окончания второго дня саммита жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа.

Изначально лидеры стран фотографировались сами. После этого их супруги подошли к ним для общего снимка.

Между стоявшими рядом президентами США и Франции встала жена Макрона. По другую руку Трампа встала его супруга - Мелания Трамп.

Во время этого Трамп указал Брижит Макрон на свою щеку. В ответ на его жест жена Макрона поцеловала президента США в щеку. Трамп ответил ей взаимностью.

Заметив все это Мелания Трамп немного расстроилась.

В ответ на поступок мужа она начала флиртовать с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поцеловала его в щеку.

Отметим также, что это был не последний поцелуй на фотосессии второго дня саммита G7. Президент США отличился еще раз, поцеловав лидера ФРГ Ангелу Меркель.

На обошедших соцсети снимках кажется, что Дональд Трамп вытянув губы, собирается чмокнуть ее в нос. Однако он все же поцеловал ее в щеку.

Напомним, лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

"Саммит G7 в Биаррицце начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили. Но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Макрон.

На саммите Канада выступила против приобщения России к встречам стран "Большой семерки" (G7) (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Во Франции обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, лидеры стран согласились, что в настоящее время для такого решения еще слишком рано.

Из-за этого Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки".

Также на саммите лидеры G7 обсудили визит посла Ирана и проблемы мировой экономики.

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Ангела Меркель, Саммит, Дональд Трамп, G7, Джастин Трюдо, Мелания Трамп, Брижит Макрон.
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