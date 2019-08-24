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Суббота, 24.08.2019
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Саммит "Большой семерки" начался - Макрон

Саммит "Большой семерки" начался - Макрон
21:41 Сегодня Телеграф

Новости мира:Во Франции проходит официальное открытие саммита G7.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с первой леди Бриджит Макрон начали церемонию встречи и приветствия глав государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президента Европейского совета, которые прибыли на саммит «Группы семи».

Встреча высокого уровня проходит 24-26 августа во французском городе Биаррицце, на юго-западе страны.

"Саммит G7 в Биаррицце начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили. Но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Макрон.

Лидеры стран G7 прибыли на саммит

"Группа семи", или G7, является неформальным объединением Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады, а также Европейского Союза. Эти самые развитые мировые державы составляют 50% глобальной экономики, разделяют общие ценности свободы и демократии, а также имеют коллективное стремление решать самые главные проблемы мира.

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Ангела Меркель, Саммит, Борис Джонсон, Дональд Туск, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, G7, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Джузеппе Конте.
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