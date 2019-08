Саммит "Большой семерки" начался - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с первой леди Бриджит Макрон начали церемонию встречи и приветствия глав государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президента Европейского совета, которые прибыли на саммит «Группы семи».

Встреча высокого уровня проходит 24-26 августа во французском городе Биаррицце, на юго-западе страны.

"Саммит G7 в Биаррицце начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили. Но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Макрон.

The Nouvelle-Aquitaine region at the heart of the international press centre!

Official opening today by President Macron!#G7Biarritz

