Франция намерена обсудить с РФ выполнение Минских соглашений

Новости мира:Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений.

Франция и Россия в формате "2+2" проведут переговоры в Москве на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - заявил Макрон.

Как подчеркнул президент Франции, одним из главных вопросов во время этого визита будет использование способности Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнения Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе.