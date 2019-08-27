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Франция намерена обсудить с РФ выполнение Минских соглашений

Франция намерена обсудить с РФ выполнение Минских соглашений
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений.

Франция и Россия в формате "2+2" проведут переговоры в Москве на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - заявил Макрон.

Макрон: Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией

Как подчеркнул президент Франции, одним из главных вопросов во время этого визита будет использование способности Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнения Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе.

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Франция, Россия, Минские соглашения, Эммануэль Макрон.
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