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Маас: Зеленский решает напрямую с Россией, а не жалуется Меркель

Маас: Зеленский решает напрямую с Россией, а не жалуется Меркель
13:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Новый украинский президент пытается самостоятельно говорить с Кремлем, и это дает берлинским дипломатам причины заявлять о "позитивных сдвигах".

Главы МИД Германии и России на самом деле хотели обсудить мировые кризисы, но очень быстро перешли на отношения между их странами. Когда Хайко Маас прибыл в российское министерство иностранных дел на прошлой неделе, Сергей Лавров сразу перешел к делам.

Что там со свободой прессы? Die Zeit напоминает, что три недели назад корреспондента Deutsche Welle схватила полиция в Москве, когда он делал репортаж об уличных протестах. Российское министерство иностранных дел обвинило немецкого журналиста в "активном участии в противоправных действиях".

С того момента Берлин и Москва спорят относительно этого дела, а Маас и Лавров особенно.

Немецкий дипломат напомнил о возвращении России в Совет Европы, с которым восстановились и российские обязательства "включительно с соблюдением принципа свободы слова". На это Лавров ответил в стиле "сам дурак", которым советские дипломаты постоянно пользовались в спорах с Западом. Он заявил, что у российских корреспондентов якобы тоже проблемы с аккредитацией во Франции и других странах.

Маас хорошо знает о приеме "сам дурак" еще с переговоров об оккупированных территориях на Востоке Украины. Когда россияне и сепаратисты с российским оружием захватили регион пять лет назад, Россия и Украина обвиняют друг друга в преступлениях. Эта закономерность поддерживалась на протяжении всего Минского процесса. Каждый раз, когда российские силы нарушают перемирие или российская армия незаконно захватывает украинских моряков, Россия на все обвинения отвечает: "Посмотрите на себя".

Маас сейчас с осторожным оптимизмом говорит о возможности выхода из спирали взаимных обвинений. В основном это благодаря Украине. После выборов новый украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя с Москвой более гибко и расслабленно, чем его предшественник Петр Порошенко.

"Зеленский не жалуется Ангеле Меркель каждый раз, когда россияне снова плохо себя ведут. Он пытается урегулировать все напрямую. Он несколько раз звонил Владимиру Путину. В общем, украинцы снова начали больше говорить с россиянами. Для Мааса это достаточная причина говорить об импульсе для прогресса", - пишет немецкое издание.

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Другая причина – это недавний визит Путина во Францию. После разговора президент Эммануэль Макрон заявил о "реальных изменениях" после победы на выборах Зеленского, а также предложил в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. Путин тоже что-то пробормотал об "осторожным оптимизме". И он задал направление действий Лаврову.

В Москве российский дипломат сказал немецкому коллеге, что Россия ведет интенсивный диалог с Украиной "в технических и юридических аспектах". В Берлине и Париже надеются, что в ближайшее время Москва отпустит незаконно схваченных украинских моряков. А потом можно будет перейти к решению старых проблем с оккупированными частями Донбасса. Под вопросом остается то, насколько далеко Россия захочет зайти.

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Германия, Россия, МИД, Хайко Маас, Эммануэль Макрон, Зеленсский.
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