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Извержения вулкана: итальянцы прятались в церкве

Извержения вулкана: итальянцы прятались в церкве
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Столб пепла поднялся на высоту до 2 км.

В среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи.

От страха испуганные гости одноименного острова к северу от Сицилии спрятались в одной из старинных церквей, передает Euronews.

Столб пепла поднялся на высоту до 2 км. Ученые зарегистрировали и "взрыв высокой интенсивности" и небольшие подземные толчки. Об активности вулкана они предупреждали с 3 июля, когда произошло последнее извержение. Тогда погиб один экскурсовод.

28 августа в результате извержения на склонах вулкана возникли пожары.

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Напомним, большой слой вулканической породы размером с Манхэттен дрейфует в сторону Австралии, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа.

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Италия, Вулкан, Стромболи, Извержения вулкана, Извержения.
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