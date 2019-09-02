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СМИ: Сегодня премьер Грузии объявит о своей отставке

СМИ: Сегодня премьер Грузии объявит о своей отставке
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Сегодня действующий премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе должен выступить с заявлением о своей отставке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня выступит с заявлением о своей отставке.

Об этом сообщает портал Новости-Грузии.

"Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня выступит с заявлением – после полудня у главы правительства назначена встреча с журналистами, на которой, как ожидается, он объявит о своей отставке", - говорится в сообщении.

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По информации телеканала "Пирвели", вопрос об отставке Бахтадзе уже решён, и на должности премьера его сменит действующий глава МВД Грузии Георгий Гахария. Новым министром внутренних дел, согласно данным телеканала, станет политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

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Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил журналистам, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит в парламент обновлённую предвыборную программу и состав правительства будет зависеть от её требований. Также он добавил, что кадровые изменения – это живой процесс.

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Отмечается, что после победы партии "Грузинская мечта" на выборах парламента в 2012 году правящая команда за семь лет сменила трёх премьеров. Бахтадзе был назначен на должность летом прошлого года.

Очередные парламентские выборы пройдут осенью 2020 года.

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Грузия, Премьер-министр Грузии, Георгий Гахария, Мамука Бахтадзе.
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