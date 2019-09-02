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ЕС инвестирует в строительство моста между Румынией и Украиной

ЕС инвестирует в строительство моста между Румынией и Украиной
16:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда pixabay.com

Новости мира:ERDF инвестирует 363,3 млн. гривен в строительство моста, который улучшит сообщение между Румынией И Украиной.

Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует 363,3 млн в строительство моста через Дунай в городе Брэила, расположенном недалеко от границы с Молдовой и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Проект также предусматривает строительство соединительных дорог для улучшения транспортных связей в черноморском регионе Румынии.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам политики соседства, переговоров по расширению и региональной политики, сказал: "Этот проект, финансируемый ЕС, явно улучшит качество жизни в регионе, сокращая дорожные поездки и тому подобное. Способствуя сообщению с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет активизировать отношения ЕС с его соседями".

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Проект, который является частью трансъевропейский транспортной сети, улучшит сообщение между севером страны, городом Тулча, дельтой Дуная и портом Констанца на юге.

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В это время транспортирования может осуществляться только мостом Джурджень - Ваду-Оий (88 км к югу от Браилы), либо на пароме из Браилы и Галац.

Переправа на пароме обычно закрыта зимой и весной из-за льда, туманов или бурь. Новый мост обеспечит быструю альтернативу с сокращением время путешествия примерно на 50 минут. Проект должен быть завершен к концу 2023 года.

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Молдова, ЕС, Дунай, Мост, Йоханнес Хан.
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