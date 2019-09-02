Скачать
Понедельник, 02.09.2019
"Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
"Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Пополнение в Берлинском зоопарке: панда Менг Менг стала мамой (Фото и видео)

Пополнение в Берлинском зоопарке: панда Менг Менг стала мамой (Фото и видео)
22:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:В зоопарке Берлина впервые в истории Германии родились панды-двойняшки.

Шестилетняя панда Менг Менг родила близнецов в Берлинском зоопарке.

Это рождение панд в Германии стало первым за всю историю страны, сообщила пресс-служба столичного зоопарка в понедельник, 2 сентября, передает Deutsche Welle.

Менг Менг родила панд-близнецов еще 18 августа. В 18:54 на свет появился первый детеныш. После рождения новоиспеченная мать сразу положила детеныша аккуратно себе на живот и начала греть его большими лапами, своим теплым дыханием и мягким мехом.

Однако времени для отдыха у молодой мамы оказалось немного, потому что уже в 19:42 зоопарк пополнился второй пандочкой. Детеныши панды родились с весом в 136 и 186 граммов.

Их пол пока неизвестен, сотрудники зоопарка и ветеринары узнают о нем в течение следующих недель.

"Менг Менг и ее двое детенышей хорошо пережили роды", - приводит пресс-служба зоопарка слова ветеринара.

"Хотя она впервые стала мамой, панда хорошо заботится о своем потомстве. После рождения детеныши должны пить молоко примерно каждые два-три часа. Также очень важно, чтобы мама постоянно держала их в тепле", - добавил ветеринар.

Сразу после рождения младенцы панды не похожи на своих взрослых родителей. Медвежата рождаются розового цвета с белым пухом. Мама и малыши пока отдыхают и набираются сил.

В Германии полиция и спасатели почти неделю искали сбежавшую кобру (Видео)

В ближайшее время посетители зоопарка не смогут с ними познакомиться.

Тем временем папа близнецов 9-летний Цзяо Цен ест бамбук и хорошо отдыхает в своем саду. Самцы панды не принимают участия в выращивании детенышей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Берлин, Панда, Менг Менг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр
05 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь