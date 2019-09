Пополнение в Берлинском зоопарке: панда Менг Менг стала мамой (Фото и видео)

Шестилетняя панда Менг Менг родила близнецов в Берлинском зоопарке.

Это рождение панд в Германии стало первым за всю историю страны, сообщила пресс-служба столичного зоопарка в понедельник, 2 сентября, передает Deutsche Welle.

Менг Менг родила панд-близнецов еще 18 августа. В 18:54 на свет появился первый детеныш. После рождения новоиспеченная мать сразу положила детеныша аккуратно себе на живот и начала греть его большими лапами, своим теплым дыханием и мягким мехом.

Однако времени для отдыха у молодой мамы оказалось немного, потому что уже в 19:42 зоопарк пополнился второй пандочкой. Детеныши панды родились с весом в 136 и 186 граммов.

Их пол пока неизвестен, сотрудники зоопарка и ветеринары узнают о нем в течение следующих недель.

"Менг Менг и ее двое детенышей хорошо пережили роды", - приводит пресс-служба зоопарка слова ветеринара.

"Хотя она впервые стала мамой, панда хорошо заботится о своем потомстве. После рождения детеныши должны пить молоко примерно каждые два-три часа. Также очень важно, чтобы мама постоянно держала их в тепле", - добавил ветеринар.

Сразу после рождения младенцы панды не похожи на своих взрослых родителей. Медвежата рождаются розового цвета с белым пухом. Мама и малыши пока отдыхают и набираются сил.

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless!

#babypandasberlin #pandasberlin #ZooBerlin pic.twitter.com/SKQvxMxO4z

— Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) September 2, 2019