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Подросток ослеп после питания одними чипсами

Подросток ослеп после питания одними чипсами
11:41 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости мира:В Великобритании мальчик постоянно питался чипсами и бургерами, после чего потерял зрение.

17-летний подросток из Бристоля (Великобритания) потерял зрение и почти полностью лишился слуха.

Об этом пишет ВВС. Британец в течение нескольких лет ежедневно питался чипсами, периодически "разбавляя" рацион картофелем фри и бургерами.

При этом ему категорически не нравилась "текстура овощей и фруктов" и другой полезной еды.

Так у мальчика начала формироваться оптическая нейропатия, а затем появились и проблемы со слухом. После многочисленных обследований у школьника выявили катастрофическую нехватку витаминов и минералов в организме. В результате подросток ослеп и мог с трудом слышать.

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Все по теме:

Великобритания, Бристоль, Чипсы, Ослепление.
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