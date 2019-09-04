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Кризис завершается: в Италии формируют новое правительство

Кризис завершается: в Италии формируют новое правительство
08:49 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Популисты в Италии предприняли меры для преодоления политического кризиса.

Члены популистского "Движения 5 звезд" проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, что позволит прекратить политический кризис в Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, которое продолжалось в течение суток 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, 20,7% были против.

Сегодня утром кандидат на должность премьер-министра Джузеппе Конте представит президенту Италии состав нового правительства. После этого, правительство примет присягу, вероятно, это произойдет в среду вечером или в четверг утром.

Конте поручили сформировать новое итальянское правительство

В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига". Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

Напомним, Джузеппе Конте подал в отставку на днях после того, как Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Сальвини намерен положить конец "позорному зрелищу без достоинства и честия"

Это спровоцировало политический кризис и побудило "Движения 5 звезд" к переговорам с Демпартией, чтобы не допустить досрочных выборов, на которых партия Сальвини снова имела бы большие шансы на победу.

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Италия, Демократическая партия, Движение 5 звезд, Правительство Италии.
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