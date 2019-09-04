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Минфин Великобритании выделит 2 млрд фунтов на Brexit

Минфин Великобритании выделит 2 млрд фунтов на Brexit
16:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Министерство финансов Великобритании дополнительно профинансировала Brexit на 2 млрд. фунтов.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2 млрд фунтов ($2,44 млрд) на реализацию Brexit.

Об этом сообщает Express.

"В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу объявить, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году," – сказал Джавид.

По его словам, это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.

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Сегодня парламент Британии рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.

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ЕС, Великобритании, Brexit, Саджид Джавид, Министр финансов Великобритании.
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