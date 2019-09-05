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Президент Литвы на встрече со Столтенбергом призвал помочь Украине и Грузии на пути евроинтеграции

Президент Литвы на встрече со Столтенбергом призвал помочь Украине и Грузии на пути евроинтеграции
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Науседа считает, что страны НАТО должны защитить себя и помочь Украине и Грузии.

Исходя из текущей ситуации в сфере безопасности, страны НАТО должны укреплять собственную оборону и помочь своим партнерам – Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции.

Такое убеждение в среду в Брюсселе во время пресс-брифинга по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом высказал Президент Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda).

"Во время встречи мы обсудили угрозы и вызовы в нашем регионе и за его пределами. Мы должны ускорить работу и полностью выполнить решения об адаптации и развитии НАТО. Мы должны быть готовыми защитить и уберечь наши страны и народы. Мы также должны оказать поддержку и помочь нашим надежным партнерам и друзьям, таким как Грузия и Украина, на пути евроатлантических реформ и интеграции", - сказал Президент Литвы.

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Он отметил, что международный порядок, основанный на правилах, сейчас подвергается тяжелым испытаниям. Российское отношение к международной безопасности и модель поведения, к сожалению, не изменились.

"Россия продолжает нарушать ключевые договоры, и совершает агрессивные действия против наших демократий. НАТО всегда было основой обороны и безопасности Литвы, и это останется приоритетом моей повестки дня", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что Литва прилагает все усилия ради выполнения политического обязательства в отношении оборонных расходов. Уже сейчас страна тратит на оборону 2 процента от ВВП. Более того, по словам президента Литвы, политические силы страны достигли политического согласия относительно постепенного повышения оборонных расходов до 2,5 процента ВНП до 2030 года.

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Науседа поблагодарил всех союзников, которые делают вклад в безопасность Литвы и всего балтийского региона. "У нас есть два главных направления – сдерживание и оборона. Мы уже достигли весьма высокого уровня сдерживания, но все еще предстоит много сделать в сфере обороны. Мы очень счастливы принимать у себя в Литве усиленное передовое присутствие НАТО, но этого уже недостаточно, если учитывать концентрацию военных сил в Калининграде. Эта тенденция действительно является большой угрозой для безопасности Литвы", - сказал Науседа.

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Украина, НАТО, Грузия, Литва, Йенс Столтенберг, Гитанас Науседа.
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