Президент Литвы на встрече со Столтенбергом призвал помочь Украине и Грузии на пути евроинтеграции

Новости мира:Науседа считает, что страны НАТО должны защитить себя и помочь Украине и Грузии.

Исходя из текущей ситуации в сфере безопасности, страны НАТО должны укреплять собственную оборону и помочь своим партнерам – Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции.

Такое убеждение в среду в Брюсселе во время пресс-брифинга по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом высказал Президент Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda).

"Во время встречи мы обсудили угрозы и вызовы в нашем регионе и за его пределами. Мы должны ускорить работу и полностью выполнить решения об адаптации и развитии НАТО. Мы должны быть готовыми защитить и уберечь наши страны и народы. Мы также должны оказать поддержку и помочь нашим надежным партнерам и друзьям, таким как Грузия и Украина, на пути евроатлантических реформ и интеграции", - сказал Президент Литвы.

Он отметил, что международный порядок, основанный на правилах, сейчас подвергается тяжелым испытаниям. Российское отношение к международной безопасности и модель поведения, к сожалению, не изменились.

"Россия продолжает нарушать ключевые договоры, и совершает агрессивные действия против наших демократий. НАТО всегда было основой обороны и безопасности Литвы, и это останется приоритетом моей повестки дня", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что Литва прилагает все усилия ради выполнения политического обязательства в отношении оборонных расходов. Уже сейчас страна тратит на оборону 2 процента от ВВП. Более того, по словам президента Литвы, политические силы страны достигли политического согласия относительно постепенного повышения оборонных расходов до 2,5 процента ВНП до 2030 года.

Науседа поблагодарил всех союзников, которые делают вклад в безопасность Литвы и всего балтийского региона. "У нас есть два главных направления – сдерживание и оборона. Мы уже достигли весьма высокого уровня сдерживания, но все еще предстоит много сделать в сфере обороны. Мы очень счастливы принимать у себя в Литве усиленное передовое присутствие НАТО, но этого уже недостаточно, если учитывать концентрацию военных сил в Калининграде. Эта тенденция действительно является большой угрозой для безопасности Литвы", - сказал Науседа.