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Выборы в Чехии: коммунисты могут не пройти по данным экзит-полов

Выборы в Чехии: коммунисты могут не пройти по данным экзит-полов
14:33 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:По результатам экзит-полов на выборах в Чехии в парламент проходит президентская партия ANO.

Рейтинг чешских коммунистов впервые опустился ниже 5-процентного порога, необходимого для прохождения в парламент.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes, об этом свидетельствует опрос, проведенный Kantar CZ.

Сейчас за коммунистов готовы проголосовать лишь 4,5% чехов.

Лидером опроса остается партия ANO Андрея Бабиша. Несмотря на коррупционные скандалы и массовые протесты против него, за его партию согласны отдать голоса 30% чехов - это на 4,5% лучше, чем было зафиксировано в июне.

Второе место уверенно удерживает навыков чешской политики - партия "Пираты". За партию, которая впервые попала в парламент, готовы отдать голоса 17% чехов. Впрочем, это на 1,5 процента меньше, чем летом.

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Если бы выборы проходили сейчас, в парламент также имели шансы пройти правоконсервативная партия ODS (14,5%), ультраправые популисты из SPD (8%), социал-демократы (6%), а также партии STAN и KDU-CSL (по 5 %).

Напомним, последние выборы в нижнюю палату чешского парламента прошли в октябре 2017 года. На них победила партия ANO, получив голоса 29,6% избирателей. За коммунистов проголосовали 7,7% чехов.

Следующие выборы запланированы на осень 2021 года.

Напомним, воскресенье, 8 сентября, началось для россиян с единого дня голосования, в рамках которого состоятся около 5 тысяч выборов на разных уровнях сразу в 85 регионах страны.

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Чехия, Андрей Бабиш, Выборы в Чехии, Парламент Чехии.
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