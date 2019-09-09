Тепловые волны во Франции летом убили около 1,5 тысяч человек

Новости мира:Этим летом на территории практически всей Европы наблюдались аномально высокие температуры воздуха.

Во Франции на протяжении лета в дни аномальной жары погибли 1435 человек.

Об этом заявила министр здравоохранения Аньес Бузин, сообщает ВВС.

"Рекордные тепловые волны в июне и июле привели к гибели 1435 человек во Франции в этом году", - говорится в сообщении.

При этом министр отметила, что благодаря превентивным мерам этот показатель был в 10 раз ниже, чем за тот же период 2003 года, когда смертельная жара обрушилась на Европу.

По данным Министерства здравоохранения, во Франции во время первой волны сильной жары с 24 июня по 7 июля погибли 567 человек. Еще 868 умерли во время второй тепловой волны — с 21 по 27 июля.

Как напоминает издание, во Франции в июне этого года была зафиксирована самая высокая за всю историю температура - 46°С.