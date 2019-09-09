В Германии прокомментировали передачу Цемаха России

Новости мира:Представитель Ангелы Меркель дал заявление о передаче Владимира Цемаха России.

Передача российской стороне одного из главных свидетелей по делу МН17 не означает, что попытка привлечь виновных к справедливости будет прекращена.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге в Берлине.

"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, что не будут продолжены усилия четко назвать виновных", - сказал Зайберт.

В целом же, по его словам, стоит сконцентрироваться на украинцах, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой.

Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что этот обмен даст положительный импульс для других важных мероприятий выполнения Минских соглашений, отметил представитель Меркель.

Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита Нормандской четверки, Зайберт напрямую не ответил.

"Я не могу назвать дату саммита. Только могу сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в нормандской формате продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал официальный представитель правительства ФРГ.

7 сентября состоялось взаимное освобождение Украины и России удерживаемых лиц в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу сбивания самолета рейса МН17.

Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО.