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Макрон приедет в Москву на 9 мая

Макрон приедет в Москву на 9 мая
16:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент Франции планирует приехать в Москву на 75-летие победы.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

В августе помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласил Макрона и других мировых лидеров в Москву.

Кроме того, он рассказал, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них Ушаков назвал глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.

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В Москве сегодня проходит встреча в формате "2+2", в которой, кроме глав внешнеполитических ведомств, примут участие министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Флоранс Парли. Последнее заседание этого формата проходило семь лет назад.

В этом году иностранные лидеры не приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

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В 2018 году на параде Победы присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в 2017-м - президент Молдовы Игорь Додон, в 2016-м - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На парад в честь 70-летия Победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки в Москву из-за агрессии РФ в Украине.

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Франция, Россия, Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан, Эммануэль Макрон.
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