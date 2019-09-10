Скачать
Вторник, 10.09.2019
Разумков считает, что закон об импичменте президента принят без нарушений
Разумков считает, что закон об импичменте президента принят без нарушений
Кремль: Процесс обмена нужно продолжать
Кремль: Процесс обмена нужно продолжать
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Презентация Apple 2019: где и когда смотреть
Презентация Apple 2019: где и когда смотреть

Суд ЕС встал на сторону Польши в споре с Газпромом по газопроводу OPAL

Суд ЕС встал на сторону Польши в споре с Газпромом по газопроводу OPAL
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Суд ЕС принял выгодное Украине и Польше решение по использованию газопровода OPAL.

Суд ЕС признал обоснованной жалобу Польши и отменил решение Еврокомиссии о фактически монопольном использовании российским "Газпромом" газопровода OPAL, который соединяет морскую часть "Северного потока" с Германией.

Об этом информирует Министерство энергии Польши.

"Суд признал правоту польской стороны, поэтому данное решение (Еврокомиссии - ред.) было отменено. Благодаря этому решению не только сохранена энергетическая безопасность Польши, но и Украины, газопровод которой мог бы быть исключен из эксплуатации в ситуации, когда "Газпром" полностью контролировал бы OPAL. Это справедливое решение суда ЕС", - заявил по этому поводу министр энергии Польши Кшиштоф Тхужевский.

По мнению министра, после принятия газовой директивы ЕС, это решение суда ЕС является очередным полезным решением для Польши, которое уменьшает монопольные позиции "Газпрома" в Европе.

"Это лекция для тех, кто думает, что может действовать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его норм", - констатировал польский министр.

Польша получит первые F-35 через 5 лет

По убеждению Тхужевского, приговор суда ЕС имеет огромное значение в контексте завершения в ближайшее время условия о транзите российского газа через территорию Украины.

"Учитывая ограниченную возможность использования газопровода OPAL "Газпром", очевидно, вынужден будет уменьшить использование "Северного потока", благодаря чему не сможет полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - констатировал Тхужевский.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м газа в год является наземным продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, вдоль границы с Польшей. Он дает возможность поставлять газ до границы с Чехией.

Эксперты США помогут Украине стать энергонезависимой от РФ

В октябре 2016 года Еврокомиссия приняла решение о предоставлении "Газпрому", а также подчиненным ему компаниям возможностей использовать до 100% мощностей газопровода OPAL. В декабре того же года правительство Польши подал в суд ЕС жалобу на решение ЕС, требуя отмены решения о предоставлении "Газпрому" монопольной позиции на поставки газа на рынки стран Центральной Европы. К жалобе Польши впоследствии присоединились Литва и Латвия, а позицию Еврокомиссии поддержала Германия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Газопровод, Польша, Еврокомиссия, Россия, OPAL.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия
03 Рада досрочно прекратила полномочия нардепа "Слуги народа"
04 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала
Харьков без Жукова: суд запретил возвращение
Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает
Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Причина внезапной смерти Майи-Лесии Нейлор (Фото)
Причина внезапной смерти Майи-Лесии Нейлор (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь