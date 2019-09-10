Скачать
Вторник, 10.09.2019
Рада приняла закон об импичменте президента
Рада приняла закон об импичменте президента
Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию (Видео)
Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию (Видео)
Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

Эксперты США помогут Украине стать энергонезависимой от РФ

Эксперты США помогут Украине стать энергонезависимой от РФ
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина pixabay.com

Новости мира:Минэнерго США направила в Украину экспертов которые помогут обеспечить энергетическую безопасность.

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке "Зимнего плана действий" для решения критических потребностей во время осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, "в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского".

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России.

Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

Трамп готов к переговорам о мире в Украине

Ранее,в США завершили мероприятия и процедуры, необходимые для возвращения в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была похищена нацистами из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Минэнерго, Владимир Зеленский, Министерство энергетики США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
03 Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции
05 Названы основные причины, почему мы набираем вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала
Харьков без Жукова: суд запретил возвращение
Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек
Курс валют на 10 сентября
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь