Прокуратура Бельгии заподозрила вице-премьера в отмывании денег

Новости мира:Главу МИД Бельгии и будущего еврокомиссара заподозрили в коррупции.

Прокуратура Бельгии проводит расследование относительно вице-премьера, главы МИД и будущего еврокомиссара Дидье Рейндерса относительно подозрений в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Расследование начали после обращения бывшего агента государственной безопасности в федеральную судебную полицию в апреле, чтобы сообщить о серии случаев коррупции и отмывания денег со стороны заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, который также исполняет обязанности министра обороны.

По сообщениям СМИ, агент заявил, в частности, о нарушениях при проведении госзакупок для строительства бельгийского посольства в Киншасе, получения взяток доверенными лицами и отмывание средств.

Агент также описал методы, которые Рейндерс и его зять использовали для получения и отмывания денег. К ним относится продажа произведений искусства и предметов старины по завышенным ценам. Упоминаются также подозрительные сделки с недвижимостью и использование подставных компаний.

По завершении предварительного расследования прокуратура должна будет решить, достаточно ли данных против Рейндерса и следует ли передать дело в Генеральную прокуратуру, учитывая его статус министра, отмечает телерадиокомпания.

В прокуратуре Брюсселя подтвердили факт расследования, однако отказались предоставить какие-либо детали.

Сам Рейндерс заявляет, что ничего не знает о расследовании.

"Я не знаю об этом, мне абсолютно ничего не известно о расследовании", - сказал он.

Министр попросил своего адвоката связаться с прокуратурой и защитить его права.

Дидье Рейндерс является кандидатом на пост еврокомиссара по вопросам юстиции. Его представитель назвал обвинения в адрес Рейндерса срежиссированными.