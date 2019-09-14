Лидер четвертой по популярности партии ФРГ выступает за пересмотр отношений с РФ

Новости мира:Лидер немецких либералов выступил за изменение политики Берлина в отношении России.

Глава немецкой Свободной демократической партии (СВДП) Кристиан Линднер считает необходимым изменение политики Берлина в отношении Москвы.

Об этом лидер немецких либералов заявил в интервью изданию редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Наш интерес должен заключаться в том, чтобы не повторилась эскалация времен "холодной войны", а чтобы снова стало возможным сотрудничество. Еще два года назад я говорил, что если мы будем тянуть с новым диалогом пока вопрос Крыма не решится, никаких сдвигов не будет. С тех пор стало не лучше, а хуже", - сказал политик.

В то же время Линднер подчеркнул, что совершенная Россией вопреки нормам международного права аннексия Крыма неприемлема. Но России нужно послать сигнал, считает лидер немецких либералов.

"Если вы вернетесь от конфронтации к сотрудничеству, тогда наконец можно будет поэтапно отменить санкции", - отметил политик.

Как пример такого потенциального сигнала для России Линднер привел недавнее предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении к формату "Большой восьмерки" (G8). Тогда это предложение Трампа канцлер ФРГ Ангела Меркель и немецкий министр иностранных дел Гайко Маас не поддержали.

Напомним, на последних выборах в Бундестаг, состоявшихся 2017 года, СВДП заняла четвертое место, набрав 10,7% голосов.