Скачать
Суббота, 14.09.2019
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен
Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)

Лидер четвертой по популярности партии ФРГ выступает за пересмотр отношений с РФ

Лидер четвертой по популярности партии ФРГ выступает за пересмотр отношений с РФ
15:27 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Лидер немецких либералов выступил за изменение политики Берлина в отношении России.

Глава немецкой Свободной демократической партии (СВДП) Кристиан Линднер считает необходимым изменение политики Берлина в отношении Москвы.

Об этом лидер немецких либералов заявил в интервью изданию редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Наш интерес должен заключаться в том, чтобы не повторилась эскалация времен "холодной войны", а чтобы снова стало возможным сотрудничество. Еще два года назад я говорил, что если мы будем тянуть с новым диалогом пока вопрос Крыма не решится, никаких сдвигов не будет. С тех пор стало не лучше, а хуже", - сказал политик.

Кучма: Макрон и Меркель "предают" Украину

В то же время Линднер подчеркнул, что совершенная Россией вопреки нормам международного права аннексия Крыма неприемлема. Но России нужно послать сигнал, считает лидер немецких либералов.

"Если вы вернетесь от конфронтации к сотрудничеству, тогда наконец можно будет поэтапно отменить санкции", - отметил политик.

Пристайко: Встречу "нормандской четверки" отложили из-за России

Как пример такого потенциального сигнала для России Линднер привел недавнее предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении к формату "Большой восьмерки" (G8). Тогда это предложение Трампа канцлер ФРГ Ангела Меркель и немецкий министр иностранных дел Гайко Маас не поддержали.

Напомним, на последних выборах в Бундестаг, состоявшихся 2017 года, СВДП заняла четвертое место, набрав 10,7% голосов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, СвДП, Кристиан Линднер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Качка о газовых переговорах с ЕС и РФ: Украина всегда готовилась и готова
Качка заявил о готовности к газовым переговорам
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Вакарчук собирается обсудить внешнюю политику в комитете Рады
Не такая &quot;старая&quot;, как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе
Не такая "старая", как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь