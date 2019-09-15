Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе
Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе
Международный день демократии отмечается 15 сентября
Международный день демократии отмечается 15 сентября
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Приметы и обряды на 15 сентября - День Мамонта-Овчарника
Приметы и обряды на 15 сентября - День Мамонта-Овчарника

Международный день демократии отмечается 15 сентября

Международный день демократии отмечается 15 сентября
09:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:С 2007 года по всему миру отмечается Международный день демократии.

Сегодня в мире отмечают Международный день демократии.

Согласно решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое было принято в 2007 году 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.

"Демократия это механизм, который гарантирует, что нами управляют не лучше, чем мы это заслужили", - отметил Джорж Бернард Шоу.

"Сегодня, когда мы отмечаем День демократии, я настоятельно призываю правительства всех стран уважать право на активное, субстантивное и значимое участие и приветствую всех, кто неустанно борется за то, чтобы сделать это реальностью", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Почти 40% граждан Австрии считают, что демократия в стране сейчас под угрозой

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Напомним, более половины граждан Германии недовольны тем, как работает демократия в их стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Демократия, Бернард Шоу, Международный день демократии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
02 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
05 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти
Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
&quot;Х-фактор&quot; 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)
"Х-фактор" 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь