Международный день демократии отмечается 15 сентября

Новости мира:С 2007 года по всему миру отмечается Международный день демократии.

Сегодня в мире отмечают Международный день демократии.

Согласно решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое было принято в 2007 году 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.

"Демократия это механизм, который гарантирует, что нами управляют не лучше, чем мы это заслужили", - отметил Джорж Бернард Шоу.

"Сегодня, когда мы отмечаем День демократии, я настоятельно призываю правительства всех стран уважать право на активное, субстантивное и значимое участие и приветствую всех, кто неустанно борется за то, чтобы сделать это реальностью", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Напомним, более половины граждан Германии недовольны тем, как работает демократия в их стране.