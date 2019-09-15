Дожди в Испании: количество жертв увеличилось

Новости мира:По обновленным данным, количество жертв от дождей в Испании увеличилось.

Из-за проливных дождей, которые обрушились на Испании, в последнее время, погибло уже шестеро человек. Об этом сообщает местное издание El Pais.

Первые случаи гибели были зафиксированы на юго-востоке страны, в городе Альбасете. Автомобиль с двумя пассажирами попал под наводнение. Также дожди, привели к гибели людей в Альмерии, Гранаде и в провинции Ла-Хамула.

По сообщению метеорологов, в последние несколько дней осадков выпало больше чем 400 литров на квадратный метр. Из-за этого реки вышли с берегов и разрушили автодороги. Властям Испании пришлось эвакуировать более 3,5 тысяч муниципалитетов.

Как сообщалось ранее, сменщик шторма "Дориан" "Умберто" надвигается на Багамские острова.

Кроме этого, число погибших в результате урагана Дориан на Багамах достигло 50 человек, десятки тысяч людей остались без крова.