Получите-распишитесь: поставки комплексов С-400 завершены

Новости мира:В Министерстве обороны Турции сообщают, что комплексы будут использовать начиная с 2020 года.

Россия завершила поставки второй части ракетного комплекса С-400. Об этом отрапортовало министерство обороны Турции, сообщает Reuters. По информации министерства, системы поступят в эксплуатацию в апреле 2020 года.

В тоже время министерстве подтвердили информацию о продолжении обучения персонала, которому придется работать с этими системами.

В интервью CNN Turk, министр обороны Турции, Мевлют Чавушоглу заявил, что системы С-400 будут активированы в не зависимости от мнения США. Недавно Анкара и Вашингтон поссорились из-за намерений Турции купить ракетные комплексы С-400 в России.

У США уверены, что системы не совместимы с системой обороны НАТО и вообще, считают их опасными, поскольку они несут угрозу истребителям Lockheed Martin F-35. США предупредила Анкару о возможных санкциях, а также исключила ее из программы F-35.