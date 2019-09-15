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Сальвини в небольшом городке собрал воедино тысячи избирателей (Видео)

Сальвини в небольшом городке собрал воедино тысячи избирателей (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Маттео Сальвини и партия "Лига" мобилизировали свой электорат на фоне образования правительства Италии.

Тысячи сторонников ультраправой партии "Лига" собрались в итальянском городке Понтида у Бергамо в поддержку политической силы и ее лидера Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство АР.

Сторонники в шарфах с надписью "Сальвини навсегда" и футболках "Сальвини - премьер" пришли на ежегодный партийный митинг после того, как Сальвини и его партия вышли из правительства и оказались в оппозиции.

В партии заявили, что ожидают до 80 000 участников на митинге.

Сальвини пытается мобилизовать своих избирателей, будучи в оппозиции к правительству "Движения 5 звезд" и Демократической партии, которое образовалось на прошлой неделе.

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Напомним, правительство Италии развалилось после того, как Сальвини отказался работать с коалиционными партнерами "Движением 5 звезд". Сальвини пытался спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Опрос, опубликованный в воскресенье в финансовом издании il Sole-24 Ore, показывает, что несмотря на политические ошибки Сальвини, "Лига" остается самой популярной партией Италии с 34% поддержки.

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Италия, Маттео Сальвини, Партия Лига.
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