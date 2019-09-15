Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Новости мира:Спикер парламента Болгарии попала в больницу с переломом ключицы после ДТП.

Служебный автомобиль председателя Народного собрания (парламент) Болгарии Цветы Караянчевой попал в ДТП, сама она доставлена в больницу с переломом ключицы.

Об этом сообщают болгарские СМИ.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Шумен-Силистра недалеко от села Вырбак. 31-летний водитель легкового автомобиля на опасном участке дороги потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем спикера.

Отмечается, что лобового столкновения удалось избежать благодаря своевременному маневру и реакции водителя спикера.