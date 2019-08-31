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Народный депутат от "ЕС" попал в ДТП

Народный депутат от "ЕС" попал в ДТП
04:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:На Житомирщине депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар попал в аварию.

Депутат-мажоритарщик от "Европейской солидарности" Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил сам депутат.

Михаил Бондар направлялся из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей "Бла бла кар". В машине, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

"Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали - я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара… Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы", - рассказал Бондар.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У Бондара, предположительно, сломаны ребра. По словам нардепа, жизнь ему и другим находившимся в машине людям спасли ремни безопасности. Причины ДТП устанавливает полиция.

Депутату Запорожской области огласили подозрения в ДТП

По словам очевидцев, у машины лопнуло колесо. Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народный фронт" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

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ЕС, ДТП, Авария, Депутат, Михаил Бондарь.
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