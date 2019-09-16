Турция осудила заявление Нетаньяху

Новости мира:Власти Турции осудили заявление Биньямина Нетаньяху о аннексии израильских поселений на берегу реки Иордан.

Турция осудила заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении аннексировать все израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, назвав его позорным, направленным на набор голосов на предстоящих выборах.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества, сообщает телеканал TRT.

"Это позорное заявление - подлая попытка набрать еще несколько голосов на предстоящих выборах (17 сентября — ред.) ценой разрушения перспектив прочного мира на Ближнем Востоке. Это должно быть предупреждением для тех, кто дает карт-бланш Израилю на его "соглашение века" ( плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта - ред.)", - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что важной является реакция международного сообщества, которое после последних заявлений "реагирует решительно", но этого "недостаточно".

"Этот месседж (реакция международного сообщества - ред.) может быть эффективным только в том случае, если международное сообщество предпримет значительные шаги для оказания правовой, дипломатической и экономической поддержки Палестине и будет противостоять реализации намерений Израиля", - отметил министр, сравнив действия Израиля с "политикой апартеида".

Президент США Дональд Трамп в начале года анонсировал "соглашение века" по решению израильско-палестинского конфликта. План должен быть раскрыт в неопределенный срок после парламентских выборов в Израиле.

В начале сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении аннексировать все израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.