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В Турции на дороге прогремел смертельный взрыв

В Турции на дороге прогремел смертельный взрыв
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На одной из дорог турецкой провинции Диярбакыр прогремел взрыв в момент проезда автомобиля.

На востоке Турции, в провинции Диярбакыр, в результате подрыва самодельного взрывного устройства, установленного у дороги, погибли 7 человек.

Об этом сообщает издание Hürriyet.

"В результате подрыва самодельного взрывного устройства у дороги во время проезда по ней автомобиля, погибли 7 человек", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, который прибыл на место инцидента.

Взрыв произошел в районе Кулп провинции Диярбакыр. В транспортном средстве находились работники лесного хозяйства.

Сначала турецкие СМИ сообщали о 4 погибших и 13 тяжелораненых, впоследствии число погибших увеличилось до семи.

Новый взрыв в Кабуле: 12 погибших, из них двое - солдаты НАТО

Сейчас идет расследование инцидента и поиск лиц, организовавших теракт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью граждан и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, на традиционном фестивале Brauchtumsfest в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.

В пятом районе Кабула в Афганистане 7 сентября террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи рынка "Кампани".

Ранее сообщалось, на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области 12 сентября произошло 4 взрыва.

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Турция, Взрыв, Диярбакыр.
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