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В ЕС готовы к новой отсрочке Brexit

В ЕС готовы к новой отсрочке Brexit
14:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Евродепутаты приняли постановление, в котором согласован новый термин отсрочки Brexit.

Европарламент принял резолюцию по Brexit, в которой выразил готовность к предоставлению Британии очередной отсрочки выхода из ЕС при выполнении определенных условий.

Об этом сообщает пресслужба Европарламента.

В резолюции, за которую проголосовали 544 евродепутаты, против – 126, 38 воздержались, говорится о том, что европейский парламент продолжает поддерживать упорядоченный Brexit на основе уже существующего соглашения.

В документе также подчеркивается, что существующее соглашение о выходе учитывает красные линии Британии и принципы ЕС, обеспечивая справедливое и сбалансированное решение.

Что касается последних событий в Британии, депутаты Европарламента отмечают, что страна должна будет взять на себя полную ответственность за выход без соглашения и серьезные последствия, которые это повлечет.

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Парламент также отмечает, что сценарий "без соглашения" не отменит финансовые обязательства Британии, обязательства по защите прав граждан и соблюдения соглашения Страстной пятницы, которые являются необходимыми предпосылками для одобрения парламентом любых будущих отношений между ЕС и Великобританией.

"Евродепутаты также открыты к продолжению периода переговоров по статье 50, если об этом попросит Соединенное Королевство, при условии, что это оправдано и преследует конкретную цель, такую как недопущение выхода без соглашения, проведение общих выборов или референдума, отмена статьи 50 или утверждение соглашения о выходе", - говорится в сообщении Европарламента.

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В ЕП отметили, что отсрочка не должна влиять на работу и функционирование институтов ЕС.

Отмечается, что резолюция подтверждает поддержку новым парламентом нынешнего подхода ЕС накануне решающего октябрьского саммита глав государств и правительств ЕС.

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ЕС, Великобритания, Европарламент, Борис Джонсон, Brexit.
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