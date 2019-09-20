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Это лишнее: истребитель ВВС Германии "сбросил" топливные баки в воздухе

Это лишнее: истребитель ВВС Германии "сбросил" топливные баки в воздухе
12:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Баки оторвались когда самолет был на высоте шесть километров и чудом никого не задели.

В Германии истребитель Tornado потерял в воздухе два дополнительных бака для горючего. Об этом в своем Twitter сообщают ВВС Германии.

"Самолет Tornado Tlg51 потерял два дополнительных баки сегодня поздно вечером в полете на высоте около 6 километров над землей. Баки в это время были пустые. Один из них был найден на поле в Пансдорфе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Второй еще ищут", - говорится в сообщении.

 

Немецкие СМИ называют счастливым стечением обстоятельств, что баки упали на поле, а не на здания или людей поскольку в пустом виде вес каждого составляет 150 килограммов, а с топливом они весили бы больше чем полторы тонны. Почему баки сорвались с самолета непонятно.

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Германия, Европа, Истребитель, Неисправность, Tornado Tlg51.
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