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Эстония опровергла информацию о "бойкоте" встречи министров МВД в Брюсселе

Эстония опровергла информацию о "бойкоте" встречи министров МВД в Брюсселе
12:58 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:По словам министра иностранных Эстонии Урмаса Рейнсалу, эстонскую сторону на встречу не приглашали, поэтому о бойкоте не может быть и речи.

Совещание нескольких стран Евросоюза по вопросам миграционной политики 23 сентября не будет совещанием министров внутренних дел всех стран ЕС, и Эстония не получала приглашения на эту встречу, поэтому ее неучастие в ней нельзя считать бойкотом. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. 

"На Мальте встретятся представители Франции, Италии, Германии, Мальты, Финляндии, председательствующей в Совете ЕС, и Европейской комиссии. Эти государства обсудят возможную совместную межгосударственную схему по перераспределению беженцев, которая будет действовать по договоренности", - написал Рейнсалу в своем Facebook.

По словам министра, Эстония не давала согласия присоединиться к этой схеме и поэтому не получала каких-либо приглашений принять участие в назначенной на понедельник встрече. "Отдельным вопросом является предложение на уровне ЕС создать обязательную схему перераспределения. Эстония это никогда не поддерживала и не поддерживает сейчас", - добавил Рейнсалу.

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Министерство внутренних дел также опровергло утверждение, что глава МВД Март Хельме бойкотирует встречу 23 сентября, пишет ERR.

"В понедельник не будет очередного проведения конференции министров внутренних дел ЕС. Речь идет о встрече нескольких государств, в которой примет участие небольшое число стран, и глава МВД Эстонии на нее приглашения не получал. Официальная встреча глав МВД стран-членов ЕС состоится 8 октября, и в ней министр внутренних дел Март Хельме примет участие", - сообщило министерство.

 Хельме в четверг заявил, что он отказался участвовать в запланированной на понедельник встрече министров внутренних дел Европейского союза. По его словам, своим "символическим отсутствием" он дает понять, что Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны блока. Те страны, которые не будут следовать этой политике, хотят наказывать денежным штрафом.

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Эстония, Брюссель, Евросоюз, Урмас Рейнсалу.
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