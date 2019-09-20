Эстония опровергла информацию о "бойкоте" встречи министров МВД в Брюсселе

Новости мира:По словам министра иностранных Эстонии Урмаса Рейнсалу, эстонскую сторону на встречу не приглашали, поэтому о бойкоте не может быть и речи.

Совещание нескольких стран Евросоюза по вопросам миграционной политики 23 сентября не будет совещанием министров внутренних дел всех стран ЕС, и Эстония не получала приглашения на эту встречу, поэтому ее неучастие в ней нельзя считать бойкотом. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"На Мальте встретятся представители Франции, Италии, Германии, Мальты, Финляндии, председательствующей в Совете ЕС, и Европейской комиссии. Эти государства обсудят возможную совместную межгосударственную схему по перераспределению беженцев, которая будет действовать по договоренности", - написал Рейнсалу в своем Facebook.

По словам министра, Эстония не давала согласия присоединиться к этой схеме и поэтому не получала каких-либо приглашений принять участие в назначенной на понедельник встрече. "Отдельным вопросом является предложение на уровне ЕС создать обязательную схему перераспределения. Эстония это никогда не поддерживала и не поддерживает сейчас", - добавил Рейнсалу.

Министерство внутренних дел также опровергло утверждение, что глава МВД Март Хельме бойкотирует встречу 23 сентября, пишет ERR.

"В понедельник не будет очередного проведения конференции министров внутренних дел ЕС. Речь идет о встрече нескольких государств, в которой примет участие небольшое число стран, и глава МВД Эстонии на нее приглашения не получал. Официальная встреча глав МВД стран-членов ЕС состоится 8 октября, и в ней министр внутренних дел Март Хельме примет участие", - сообщило министерство.

Хельме в четверг заявил, что он отказался участвовать в запланированной на понедельник встрече министров внутренних дел Европейского союза. По его словам, своим "символическим отсутствием" он дает понять, что Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны блока. Те страны, которые не будут следовать этой политике, хотят наказывать денежным штрафом.