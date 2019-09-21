Занятость населения ЕС выросла до уровня 2008 года

Новости мира:Обновленные отчет Еврокомиссии об уровне безработицы в еврозоне демонстрирует значительное снижение показателей.

Уровень безработицы в государствах Европейского сообщества снизилась к показателям 2008 года.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

"Этот свежий ежеквартальный отчет демонстрирует рекордно высокую занятость: 241,4 млн человек имеют работу в странах ЕС и 160 млн в рамках еврозоны", - говорится в отчете.

Отмечается, что занятость растет на протяжении 25 кварталов подряд в ЕС и уже превысила показатель перед мировым кризисом 2008 года.

Впрочем, в некоторых странах-членах ЕС занятость населения снизилась. В частности, больше всего в Хорватии (-1,6%), Латвии (-1,1%) и Польше (0,4%).

В свою очередь, уровень занятости населения повысился на Кипре (3,1%), Мальте (2,6%) и в Словении (2,1%).

Самый высокий уровень занятости на сегодня зафиксировано в Швеции (83%), самый низкий - в Греции (60,6%).