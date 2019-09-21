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Занятость населения ЕС выросла до уровня 2008 года

Занятость населения ЕС выросла до уровня 2008 года
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Обновленные отчет Еврокомиссии об уровне безработицы в еврозоне демонстрирует значительное снижение показателей.

Уровень безработицы в государствах Европейского сообщества снизилась к показателям 2008 года.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

"Этот свежий ежеквартальный отчет демонстрирует рекордно высокую занятость: 241,4 млн человек имеют работу в странах ЕС и 160 млн в рамках еврозоны", - говорится в отчете.

Отмечается, что занятость растет на протяжении 25 кварталов подряд в ЕС и уже превысила показатель перед мировым кризисом 2008 года.

Впрочем, в некоторых странах-членах ЕС занятость населения снизилась. В частности, больше всего в Хорватии (-1,6%), Латвии (-1,1%) и Польше (0,4%).

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В свою очередь, уровень занятости населения повысился на Кипре (3,1%), Мальте (2,6%) и в Словении (2,1%).

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Самый высокий уровень занятости на сегодня зафиксировано в Швеции (83%), самый низкий - в Греции (60,6%).

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ЕС, Еврокомиссия, Безработица, Работа, Занятость.
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