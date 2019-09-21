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Германия, Мальта, Италия и Франция объединятся ради спасенных мигрантов

Германия, Мальта, Италия и Франция объединятся ради спасенных мигрантов
11:29 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:Страны подпишут совместное миграционное соглашения.

Германия, Франция, Италия и Мальта готовят совместное соглашение в сфере миграции с новой добровольной схемой перемещения спасенных в Средиземном море мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Соглашение, которое должно быть заключено на встрече министров внутренних дел четырех стран на Мальте в понедельник, является новой попыткой решить проблему, которая сильно разобщала ЕС после миграционного кризиса 2015 года. Такие страны, как Италия и Мальта, годами жаловались на то, что другие члены ЕС отказались принять справедливую долю мигрантов, прибывающих на южные берега Европы.

Новая схема описывается как добровольная и временная, и на данный момент она будет охватывать только четыре страны - хотя некоторые дипломаты надеются, что она может послужить моделью для более широкого соглашения. Ожидается, на встрече будут присутствовать министр внутренних дел председательствующей в ЕС Финляндии и представители Европейской комиссии.

В проекте документа изложены "добровольные обязательства государств-членов". Цель состоит в том, чтобы "создать более предсказуемый и эффективный механизм временной солидарности для обеспечения ... достойной высадки мигрантов, взятых на борт в открытом море".

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Но договор может оказаться спорным, поскольку он касается лиц, ищущих убежища, и мигрантов, а не беженцев. Это может открыть схему для людей, которые с меньшей вероятностью получат международную защиту по таким причинам, как преследование или война.

Другими словами, по этой схеме Франция и Германия могут принимать людей, которые с гораздо большей вероятностью будут считаться экономическими мигрантами.

Тот факт, что в проекте не используется термин "беженец", представляется изменением в пользу Италии, которая утверждает, что многие из людей, спасенных в Средиземном море, не имеют права на этот статус. В то время как другие страны ЕС были готовы принять беженцев, прибывших в другую страну ЕС, они были гораздо менее заинтересованы в том, чтобы принимать людей, которых они считают экономическими мигрантами.

Однако один дипломат предположил, что эта терминология будет открыта для толкования и что на практике "страны, которые перемещают только беженцев, будут продолжать перемещать только беженцев".

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По словам дипломата, число лиц, ищущих убежища, которые могут быть охвачены этой схемой, будет меньше 10 000 человек.

Проект от 13 сентября не подписан, и дипломаты предупредили, что он все еще находится в стадии разработки. Текст "все еще очень открыт, в ожидании политических решений", - сказал один из них. Значительные части текста отмечены красным или в скобках, что означает, что они еще не завершены.

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Мигранты, Германия, Италия, ЕС, Франция, Европа, Мальта, Средиземном море.
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