Группа украинцев застряла в аэропорту Таллина

Новости мира:Украинцы не прошли пограничный контроль поскольку некоторое из них не смогли объяснить цель приезда а другие не имели достаточно средств для пребывания в стране

Пятеро граждан Украины по прилету в аэропорт Таллина получили постановление о запрете на въезд в Эстонию.

Об этом сообщает Delfi. 19 сентября в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли пять граждан Украины: четверо мужчин (1993, 1998, 1974 и 1979 года рождения) и одна женщина 1985 года рождения.

"У всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств", - сообщает издание.

В отношении всех на границе было оформлено постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.

Как сообщалось ранее, власти Эстонии решили пополнить с помощью пребывающих там украинцев и белорусов бюджет. Планируют ввести им пошлины при оформлении долгосрочных эстонских виз.