В Испании протестуют перед приближением Brexit

Новости мира:Несколько десятков граждан Испании начали протесты в связи выхода Великобритании из Европейского союза.

Десятки британцев в воскресенье протестовали в южном испанском городе Малага, заявляя о своей обеспокоенности по поводу их неопределенного статуса на фоне Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие размахивали флагами ЕС, Испании и Великобритании и держали плакаты с надписями "Они пытаются заставить нас покинуть ЕС" и "Вернуть контроль: будущее моих внуков".

В Испании проживает около 300 тысяч британцев. По данным ООН, вместе с Португалией на Пиренейский полуостров приходится почти четверть всех британцев, проживающих в Европе за пределами Британии.

Испания является самым популярным местом в Европе среди британцев, которые выходят на пенсию. Среди иностранных граждан они являются крупнейшими пользователями государственной системы общего здравоохранения Испании.

Многие британцы обеспокоены, что в результате выхода Великобритании из блока они потеряют свободный доступ к испанской системе здравоохранения, который сейчас гарантирует Европейский Союз.

Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли посетил Испанию на прошлой неделе, чтобы обсудить выход Британии из Европейского Союза с представителями испанского правительства и пообщаться с представителями британцев в Испании.

По его словам, британское правительство ведет переговоры с Испанией о защите доступа к системе здравоохранения.