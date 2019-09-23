Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

В Испании протестуют перед приближением Brexit

В Испании протестуют перед приближением Brexit
12:01 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира:Несколько десятков граждан Испании начали протесты в связи выхода Великобритании из Европейского союза.

Десятки британцев в воскресенье протестовали в южном испанском городе Малага, заявляя о своей обеспокоенности по поводу их неопределенного статуса на фоне Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие размахивали флагами ЕС, Испании и Великобритании и держали плакаты с надписями "Они пытаются заставить нас покинуть ЕС" и "Вернуть контроль: будущее моих внуков".

В Испании проживает около 300 тысяч британцев. По данным ООН, вместе с Португалией на Пиренейский полуостров приходится почти четверть всех британцев, проживающих в Европе за пределами Британии.

Германия, Мальта, Италия и Франция объединятся ради спасенных мигрантов

Испания является самым популярным местом в Европе среди британцев, которые выходят на пенсию. Среди иностранных граждан они являются крупнейшими пользователями государственной системы общего здравоохранения Испании.

Многие британцы обеспокоены, что в результате выхода Великобритании из блока они потеряют свободный доступ к испанской системе здравоохранения, который сейчас гарантирует Европейский Союз.

Brexit без механизма backstop: просьба Джонсона отклонена

Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли посетил Испанию на прошлой неделе, чтобы обсудить выход Британии из Европейского Союза с представителями испанского правительства и пообщаться с представителями британцев в Испании.

По его словам, британское правительство ведет переговоры с Испанией о защите доступа к системе здравоохранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Стивен Баркли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 "Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Названо имя нового советника Кличко: кто он
Названо имя нового советника Кличко: кто он
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь