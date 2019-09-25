Главным прокурором ЕС стала представительница Румынии

Новости мира:В Европарламенте отметили качества нового главного прокурора Евросоюза Лауры Кодруцы Ковеши.

Европарламент и Европейский Совет пришли к согласию относительно назначения представительницы Румынии Лауры Кодруцы Ковеши первым главой Офиса прокурора ЕС.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европарламента.

"Госпожа Ковеши является отличным выбором для назначения Главным прокурором Евросоюза. У нее выдающаяся профессиональная компетентность. (Более того, Румыния сейчас не заполняет никакой ключевой позиции в ЕС.) Она будет еще одной сильной женщиной, которые отныне поведут за собой Европейский Союз", - отметил председатель комитета Европарламента по гражданским свободам Фернандо Лопес Агилар.

Переговоры между Европарламентом и ЕС вокруг кандидатуры на должность Главного прокурора продолжались с прошлой весны. Теперь, после достижения политического согласия, Ковеши должна быть формально утверждена решениями Совета министров ЕС и "Конференцией президентов" (руководителей политических групп) Европарламента.

Как сообщалось, должность Главного прокурора является новой для Евросоюза. В случае окончательного назначения Лаура Ковеши возглавит Офис прокурора ЕС, который должен обрести оперативную способность до конца 2020-го - начала 2021 года. Эта организация будет уполномочена проводить расследования и привлекать к ответственности виновных в преступлениях против бюджета ЕС.

Напомним, правительство Румынии не поддержит кандидатуру бывшего руководителя управления по борьбе с коррупцией Лауры Ковеши на должность главного европейского прокурора.