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В Европарламенте хотят обязать провайдеров изымать террористический контент из Сети за один час

В Европарламенте хотят обязать провайдеров изымать террористический контент из Сети за один час
05:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Европарламенте предлагают изымать из Сети террористический контент за час.

Комитет Европарламента по гражданским свободам поддержал предложение относительно введения более жестких правил обращения с контентом террористической направленности.

Они, в частности, предусматривают обязательства для интернет-провайдеров убирать такой контент из Сети за час с момента обнаружения, сообщается на сайте Европейского парламента.

"С целью преодоления радикализма, который распространяется онлайн, Европарламент предлагает обязать интернет-компании убирать контент с пропагандой терроризма в течение часа после получения сообщения от национальной власти. Важно убирать такой контент из сети за короткое время, с учетом скорости, с которой он распространяется. На компании, которые систематически или намеренно отказываться выполнять этот закон, будут налагаться взыскания в размере до 4 процентов от общего торгового оборота", - говорится в сообщении.

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В то же время, депутаты стремятся защитить свободу слова и прессы. По их мнению, открытое высказывание противоречивых взглядов относительно чувствительных политических вопросов не могут считаться террористическим контентом. Инициаторы законопроекта отмечают, что провайдеры услуг должны создать удобный для потребителей механизм обжалования таких решений, а сам процесс обжалования должен проходить быстро и в условиях полной прозрачности.

Депутаты также выступили против того, чтобы обязывать компании, которые имеют сервисы загрузки большого количества информации, такие как Facebook или YouTube, проводить проактивный мониторинг такого контента на предмет выявления информации террористического толка. По мнению парламентариев, за выявление такой информации должны отвечать компетентные национальные органы.

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Парламент также выступает против использования автоматизированных систем, фильтров или других инструментов, которые могут привести к принятию ошибочного или умышленного обозначения контента как "террористического".

Депутаты, входящие в Комитет по гражданским свободам, приняли соответствующий мандат на проведение переговоров относительно согласования законопроекта с Советом министров ЕС.

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ЕС, Интернет, Европарламент, Терроризм.
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