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В ЕС отреагировали на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

В ЕС отреагировали на стенограмму разговора Трампа и Зеленского
04:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Представитель ЕС Майя Коцьянчич подчеркнула, что поддержка Украины была беспрецедентной.

Майя Коцьянчич подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

В Европейском союзе отреагировали на критику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во время их телефонного разговора в июле относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная". Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении Коцьянчич.

Как отметила представитель ЕС, указанная сумма помощи в более 15 млрд евро не включает "многочисленные взносы", которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.

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Ранее сообщалось, что Зеленский согласился Трампом, что лидеры европейских стран делают недостаточно для сдерживания российской агрессии, в частности в вопросе введения санкций против России.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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ЕС, США, Евросоюз, Майя Коцьянчич, Владимир Зеленский.
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