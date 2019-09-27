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Президент Ирландии выступил за реформирование Совбеза ООН

Президент Ирландии выступил за реформирование Совбеза ООН
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ирландия в ООН выступила за реформу Совета безопасности.

Совет безопасности ООН необходимо реформировать и расширить его состав, чтобы он оставался действенным международным органом.

Об этом заявил президент Ирландии Майкл Хиггинс в своем обращении во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Как и многие государств-членов ООН, Ирландия откровенна относительно необходимости реформирования Совета безопасности. Чтобы любой орган имел легитимность, он должен отражать мир, в котором существует. Как мы все знаем, многие регионы мира или недостаточно представленные в Совете безопасности, или не представлены там вообще", - сказал Хиггинс.

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Он обратил особое внимание на "исторически несправедливо малое представительство Африки, которой руководили колониальные силы во времена основания Совбеза".

"Африканцам следует дать справедливый голос в принятии решений Совбеза, которые касаются их собственного материка", - подчеркнул президент Ирландии.

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Хиггинс также призвал увеличить представительство в Совбезе малых островных развивающихся государств.

"Все большее влияние изменений климата на мир и безопасность в мире придает этому предложению еще большей злободневности", - отметил он.

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ООН, Ирландия, Совбез ООН, Генассамблея ООН, Майкл Хиггинс.
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