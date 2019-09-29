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Арест сепаратистов: тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста

Арест сепаратистов: тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста
14:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Тысячи человек в Каталонии протестовали против ареста сепаратистов.

Несколько тысяч человек в субботу устроили демонстрацию у Барселоны в знак протеста против ареста семи каталонских сепаратистов по подозрению в том, что они планировали осуществить нападения с применением взрывчатки.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство AP.

Протест провели в городе Сабадель, родном для некоторых арестованных. Демонстранты несли большой плакат с надписью "Репрессии не остановят нас. Свобода".

Полиция заявила, что участие в демонстрации приняли 12 000 человек.

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Сторонники независимости испанского региона Каталония утверждают, что аресты являются попыткой криминализировать движение, которое в подавляющем большинстве является мирным.

Семь человек арестовали в понедельник по обвинению в принадлежности к террористической организации, которая производила взрывчатые вещества с целью нанести вред.

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Отдельно ожидается, что в ближайшие недели Верховный суд Испании вынесет решение по делу против 12 лидеров неудачной попытки объявления независимости Каталонии в 2017 году.

Обвинительное решение с суровыми приговорами, вероятно, вызовет больше протестов в Каталонии.

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Испания, Протесты, Каталония.
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