Пятая годовщина "Революции зонтиков": в Гонконге протестующие опять подрались с полицией

По случаю пятой годовщины "Революции зонтиков" десятки тысяч людей собрались в центре Гонконга 28 сентября. Во время демонстрации произошли столкновения митингующих с правоохранителями, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В Гонконге во время очередной акции протеста вновь произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителям. Десятки тысяч людей в субботу, 28 сентября, вышли на митинг по случаю пятой годовщины "Революции зонтиков", которая началась осенью 2014 года вследствие умысла китайских властей провести выборы руководителя местной администрации. Мирная демонстрация проходила в парке возле городского парламента, где также проходили акции пять лет назад.

Однако некоторые протестующие перекрыли улицу и начали бросать в сторону правоохранителей кирпичи и "коктейли Молотова". Полицейские в ответ применили против толпы водометы и слезоточивый газ.

Just in: Hong Kong police use water cannons to disperse protesters on the fifth anniversary of the pro-democracy Umbrella Movement pic.twitter.com/nGzr86b3KG

— Bloomberg (@business) September 28, 2019