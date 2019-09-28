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Пятая годовщина "Революции зонтиков": в Гонконге протестующие опять подрались с полицией

Пятая годовщина "Революции зонтиков": в Гонконге протестующие опять подрались с полицией
21:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Демонстранты в Гонконге бросали "коктейли Молотова", полицейские ответили водометами

По случаю пятой годовщины "Революции зонтиков" десятки тысяч людей собрались в центре Гонконга 28 сентября. Во время демонстрации произошли столкновения митингующих с правоохранителями, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В Гонконге во время очередной акции протеста вновь произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителям. Десятки тысяч людей в субботу, 28 сентября, вышли на митинг по случаю пятой годовщины "Революции зонтиков", которая началась осенью 2014 года вследствие умысла китайских властей провести выборы руководителя местной администрации. Мирная демонстрация проходила в парке возле городского парламента, где также проходили акции пять лет назад.

Однако некоторые протестующие перекрыли улицу и начали бросать в сторону правоохранителей кирпичи и "коктейли Молотова". Полицейские в ответ применили против толпы водометы и слезоточивый газ.

Глава администрации Гонконга отклонила требования протестующих

Активисты планируют продолжать протесты. В частности, запланированы демонстрации на 1 октября, когда должен состояться большой военный парад по случаю 70-летия образования КНР.

Протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые большие протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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