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"Я взял на себя обязательства": Джонсон не собирается покидать пост премьера

"Я взял на себя обязательства": Джонсон не собирается покидать пост премьера
17:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон намерен остаться премьером даже при необходимости просить ЕС об отсрочке Brexit.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил об отсутствии намерения оставить пост в том случае, если к 31 октября соглашения с Брюсселем не будет, что согласно закону, потребует еще одного переноса сроков Brexit.

Ранее британский парламент принял закон, согласно которому Борис Джонсон должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем к 31 октября - дате выхода Великобритании из ЕС. Однако сам премьер ранее резко высказывался против такого варианта.

"Нет, я взял на себя обязательства руководить (Консервативной - Ред.) партией и моей страной в это трудное время, и я собираюсь продолжать. Я верю, что это моя прерогатива", - цитируют британские СМИ слова премьера, сказанные в воскресенье в ответ на вопрос, покинет ли он этот пост, если ему потребуется просить Брюссель об отсрочке Brexit.

В то же время премьер отказался объяснять, как он намерен обойти требования закона, предписывающего добиваться отсрочки при отсутствии соглашения.

В воскресенье в Манчестере проходит ежегодная партийная конференция Консервативной партии, и по мнению некоторых наблюдателей, она может стать последним подобным мероприятием консерваторов перед возможными досрочными парламентскими выборами.

Brexit: Лондон и Брюссель вновь ни о чем не договорились

Также, отмечают СМИ, некоторые круги сейчас обсуждают вариант с вотумом недоверия правительству Джонсона. Однако в оппозиционной Лейбористской партии ранее заявили, что первым делом, необходимо полностью исключить возможность Brexit без соглашения с ЕС прежде, чем действовать дальше.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило в ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.

Лондон инициирует расследование против Джонсона

Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили Брюссель. По его данным, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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