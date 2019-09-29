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Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком

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Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Париже началась церемония памяти экс-президента Франции Ширака.

У входа в собор Святого Людовика парижского Дома инвалидов, где в воскресенье, накануне дня национального траура по Жаку Шираку, установлен гроб бывшего президента Франции, началась памятная церемония.

Тысячи людей собрались возле собора задолго до того, как в 14:00 по парижскому времени к Дому инвалидов прибыл похоронный кортеж от улицы Турнон, где последние годы проживали супруги Ширак.

В воскресенье французы могут проститься со своим бывшим президентом, скончавшимся 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширак был главой французского государства с 1995 по 2007 год.

Эта церемония прощания французов проходит по просьбе семьи Ширак. Гроб внесли бывшие офицеры безопасности Елисейского дворца, служившие при Шираке.

В понедельник, 30 сентября, в день национального траура официальная торжественная церемония пройдет в полдень в церкви Святого Сульпиция.

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В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак пятого президента Пятой Республики похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Телеканалы Франции показывают огромную очередь французов, которые во дворе Дома инвалидов под дождем ожидают возможности воздать дань памяти Жаку Шираку.

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Париж, Франция, Жак Ширак.
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