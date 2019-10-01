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Жирона первой отметила годовщину референдума Каталонии (Фото)

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Жирона первой отметила годовщину референдума Каталонии (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В испанской Жироне сотни людей отмечали вторую годовщину запрещенного референдума о независимости Каталонии.

Несколько сотен сторонников независимости от Испании прошли маршем рано утром во вторник в каталонском городе Жирона, чтобы отметить вторую годовщину запрещенного референдума о независимости региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Более масштабные акции протеста по всей Каталонии запланированы позже во вторник. Они пройдут на фоне усиленных мер безопасности по всему региону с населением 7,5 миллиона человек, где сепаратистские настроения росли в течение почти десятилетия.

Чувствительная годовщина наступила в период, когда Верховный суд Испании готовится вынести решение по делу о восстании и мятеже против дюжины каталонских политиков и активистов, которые были главными действующими лицами на референдуме о независимости Каталонии 1 октября 2017 года.

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Активисты, которые требуют независимости, заявили во вторник, что если суд не освободит обвиняемых, это решение будет считаться "несправедливым" и приведет к "мирному гражданскому неповиновению".

Аресты на прошлой неделе семи активистов движения за независимость, которым предъявили обвинения в терроризме, также разозлили многих людей в Каталонии.

Напомним, несколько тысяч человек в субботу устроили демонстрацию у Барселоны в знак протеста против ареста семи каталонских сепаратистов по подозрению в том, что они планировали осуществить нападения с применением взрывчатки.

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Испания, Протесты, Референдум, Барселона, Каталония, Марш, Жирона.
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